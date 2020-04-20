Отвечать будет как гражданин Украины: В отношении настоятеля Святогорской лавры открыто уголовное производство

За несоблюдение карантинных условий при проведении Пасхи полиция открыла два уголовных производства по двум лаврам из трех, действующих в Украине. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Речь идет о монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата – Свято-Успенской Святогорской лавре (Святогорск, Донецкая обл.) и Свято-Успенской Почаевской лавре (Почаев, Тернопольская обл.).

«К сожалению, мы имеем ту ситуацию, когда часть верующих отказалась выполнять карантинные условия. Есть два уголовных производства по двум лаврам из трех. Исключением стала Киево-Печерская лавра, которая была закрыта. В двух других лаврах, которые относятся к Московскому патриархату, настоятели проигнорировали правила и обеспечили значительно большее количество людей во время служб. Они воспользовались невежеством своей паствы и совершили преступление», – сказал Варченко.

Он уточнил, что касательно Свято-Успенской Святогорской лавры, в частности, «отвечать будет гражданин Украины Игорь Яковенко (митрополит Арсений, – ред.) как настоятель, как лицо, допустившее преступление».

Среди богослужений в 13 658 храмах во всех регионах было составлено 19 административных протоколов за несоблюдение карантина. «Административные протоколы были составлены в отношении священников и граждан… На физических лиц налагается штраф от 18 до 34 тыс. грн в случае нарушения карантинных правил, на священнослужителей, как руководителей своих паств, может накладываться штраф до 170 тыс. грн», – сообщил советник главы МВД.

Варченко отметил, что 19 апреля этого года на Пасху в храмы пришло в 60 раз меньше людей, чем в прошлом году.

Как сообщалось ранее, на Пасху в Донецкой области богослужения прошли в 275 культовых сооружениях, в большинстве – без нарушения общественного порядка. Храмы посетили около 3,5 тыс. верующих. При этом в Святогорской Свято-Успенской лавре пасхальные богослужения прошли с жесткими нарушением карантинных мер, в соборе присутствовало свыше 300 человек, без защитных средств и соблюдения социальной дистанции. По данным событиям полиция открыла уголовное производство.