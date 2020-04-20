Украина закупила защитные костюмы для медиков: В МОЗ рассказали подробности

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) закупило более 71 тыс. костюмов биозащиты для медиков, работающих с инфицированными коронавирусом. Об этом сообщила замминистра здравоохранения Украины Светлана Шаталова в своем Facebook.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить наших медиков качественными средствами индивидуальной защиты. Поэтому уже в ближайшее время Минздрав получит более 71 тыс. качественных защитных костюмов, которые будут распределены по всей стране», – написала Шаталова.

Она также сообщила, что в тендере участвовали 7 производителей, но предложения только 4-х из них соответствовали всем необходимым критериям и стандартам. Стоимость костюмов составляла от 488 до 610 грн. Более дешевые костюмы, по словам замминистра, не имеют необходимых для защиты от коронавируса свойств и/или соответствующей сертификации.

«МОЗ ни при каких обстоятельствах не будет экономить на жизни и здоровье наших медицинских работников! Мы не можем с одной стороны говорить об уважении к врачам и с другой стороны заставлять их терять сознание из-за двух часов использования костюма без сертификации», – объяснила Шаталова.

В итоге был выбран за 488 грн. Таким образом, 71 тыс. костюмов обошлась бюджету примерно в 34,65 млн грн.

«Это костюмы китайского производства, которые имеют все европейские сертификаты, предприятие соответствует стандартам ISO, костюмы биозащиты – стандарта 14126, кроме того, костюмы биозащиты соответствуют требованиям изделий для медицинского использования, а также в своем комплекте имеют бахилы. Смысл не в том, чтобы купить самые дешевые костюмы, которые не смогут защитить врачей. Смысл в том, чтобы обеспечить наших врачей надежной защитой», – резюмировала замминистра.