В ВСУ выявили еще 4 случая заболевания коронавирусом

В Вооруженных силах Украины растет количество заболевших коронавирусом. Сегодня, 20 апреля, зафиксированы 4 новых случая. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что для противодействия занесения и распространения в ВСУ COVID-19 Медицинскими силами проводится плановое тестирование личного состава, находящегося на обсервации.

Сегодня подтверждено заболевание еще у 4-х военнослужащих Житомирского военного института имени С.П. Королева, которые с 08 апреля находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактом с заболевшим человеком.

«Курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевание коронавирусом. После получения этой информации 08.04.2020 года, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Учитывая результат тестирования срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование будет проведено всем кто входит в эту группу», – рассказали в Командовании Медицинских сил ВСУ.