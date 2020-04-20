В ОБСЕ сообщили о новых случаях препятствования работе со стороны НВФ

18, 19 и 20 апреля члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) вновь запрещали доступ патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ при попытках проезда/прохода в неподконтрольные украинскому правительству районы по официальным дорожным коридорам: 4 раза в Донецкой области и 1 раз в Луганской области. Кроме того, патрулям Миссии отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные правительству районы: 2 раза в Луганской области и 2 раза в Донецкой области. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 20 апреля.

Сообщается, что 18, 19 и 20 апреля на блокпосте НВФ южнее моста у Станицы Луганской (Луганская обл.) члены НВФ дважды запретили патрулям Миссии проход в подконтрольные правительству районы и еще один раз – в неподконтрольные, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

19 апреля на блокпосте, расположенном в 600 м к западу от неподконтрольного украинским властям Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, Донецкая обл.), члены НВФ отказали патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, не предоставив каких-либо объяснений.

18 и 20 апреля на блокпосте вблизи неподконтрольной Горловки (Донецкая обл.) патрули СММ не смогли проехать в неподконтрольные украинскому правительству районы из-за того, что поперек всего дорожного полотна были установлены дорожные шипы, а посреди дороги был предупреждающий знак о минной опасности. Наблюдатели не зафиксировали там членов НВФ.

18 и 19 апреля на блокпосте вблизи неподконтрольной Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ дважды отказывали команде Миссии в проезде в подконтрольные правительству районы и 1 раз – в неподконтрольные районы; в 2 случаях они объяснили это карантинными ограничениями в связи с COVID-19, а в одном случае не предоставили каких-либо объяснений.

«Эти регулярные недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток патрулей СММ пройти/проехать в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечают в СММ ОБСЕ.