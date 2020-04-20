У жителя Донетчины изъяли почти 800 патронов

Житель Мангушского района Донетчины нашел почти 800 патронов и сдал их правоохранителям. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области.

При помощи металлоискателя на одной из улиц поселка мужчина нашел боеприпасы. Всего правоохранители изъяли 795 патронов различного калибра. Сейчас они направлены на экспертизу.

«Полиция отмечает, что незаконное хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность, за исключением случаев, когда граждане добровольно сдают его в территориальные подразделения полиции. Те, у кого оружие изымается полицейскими принудительно, привлекаются к уголовной ответственности по ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Недобросовестным владельцам запрещенных предметов грозит до 7 лет лишения свободы», – отметили в полиции.