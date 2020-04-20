Более 20 свидетелей, 8 обысков: Продолжается расследование махинаций на строительстве моста в Станице Луганской

Прокуратура Луганской области продолжает расследование уголовного дела по фактам коррупции во время строительства моста через Северский Донец на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 20 апреля, в Facebook сообщил народный депутат Максим Ткаченко.

«Уголовное производство №42019130000000048 – ремонт моста на КПВВ "Станица Луганская". В настоящее время в производстве допрошено более 20 свидетелей, проведено 8 обысков (заказчик, подрядчик, субподрядчик, поставщик металлоконструкций) и 28 временных доступов в г. Северодонецк, г. Киев, м. Херсон, проведен осмотр автодорог и обзор моста», – ответил на запрос Ткаченко прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Прокурор добавил, что продолжается проведение строительно-технической экспертизы относительно завышения объемов и стоимости подрядных работ, а также строительно-технической экспертизы относительно завышения стоимости проектных работ. «По результатам комплекса следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято процессуальное решение», – заключил в своем ответе Ляшенко.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года завершилось строительство в Станице Луганской нового пешеходного моста через реку Северский Донец, который соединяет неподконтрольную и подконтрольную части Луганщины. На его ремонт Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро.

При этом в декабре 2019 года Геппрокуратура сообщила, что начато расследование по факту злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе. 19 декабря был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.

Следствие считает, что коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации были значительно завышены объемы и стоимость работ. Предварительная сумма – более 10 млн грн.

Уголовное производстве было начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.