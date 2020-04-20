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Более 20 свидетелей, 8 обысков: Продолжается расследование махинаций на строительстве моста в Станице Луганской

20.04.20 17:42
Мост в Станице Луганской до капитального ремонта
Мост в Станице Луганской до капитального ремонта

Прокуратура Луганской области продолжает расследование уголовного дела по фактам коррупции во время строительства моста через Северский Донец на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сегодня, 20 апреля, в Facebook сообщил народный депутат Максим Ткаченко.

«Уголовное производство №42019130000000048 – ремонт моста на КПВВ "Станица Луганская". В настоящее время в производстве допрошено более 20 свидетелей, проведено 8 обысков (заказчик, подрядчик, субподрядчик, поставщик металлоконструкций) и 28 временных доступов в г. Северодонецк, г. Киев, м. Херсон, проведен осмотр автодорог и обзор моста», – ответил на запрос Ткаченко прокурор Луганской области Алексей Ляшенко.

Прокурор добавил, что продолжается проведение строительно-технической экспертизы относительно завышения объемов и стоимости подрядных работ, а также строительно-технической экспертизы относительно завышения стоимости проектных работ. «По результатам комплекса следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято процессуальное решение», – заключил в своем ответе Ляшенко.

Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года завершилось строительство в Станице Луганской нового пешеходного моста через реку Северский Донец, который соединяет неподконтрольную и подконтрольную части Луганщины. На его ремонт Международный комитет Красного Креста выделил 60 млн евро.

При этом в декабре 2019 года Геппрокуратура сообщила, что начато расследование по факту злоупотребления и хищения бюджетных средств во время капитального ремонта моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе. 19 декабря был проведен ряд обысков, в ходе которых изъяты документы о проведении капитального строительства.

По материалам следствия, должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации вероятно вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области.

Следствие считает, что коммерческой структурой с привлечением субподрядной организации были значительно завышены объемы и стоимость работ. Предварительная сумма – более 10 млн грн.

Уголовное производстве было начато по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

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