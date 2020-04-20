На Донетчине ранен украинский военный

Сегодня, 20 апреля, в Донецкой области в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Эвакуационной техникой пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение. Ему оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

«Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались – огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия противник и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников», – отметили в пресс-центре ООС.