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Двадцатый день апреля: Переселенец показал весенний Мариуполь (Фото)

20.04.20 18:14
Мариуполь/ Фото Анатолия Спицы
Мариуполь/ Фото Анатолия Спицы

Переселенец из Донецка Анатолий Спица, проживающий в Мариуполе, опубликовал на своей странице в Facebook виды центральной части столицы Приазовья. Фото были сделанные сегодня, 20 апреля.

Фотограф назвал свой альбом «Двадцатый день апреля».

Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы
Фото Анатолия Спицы

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