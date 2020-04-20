Двадцатый день апреля: Переселенец показал весенний Мариуполь (Фото)

Переселенец из Донецка Анатолий Спица, проживающий в Мариуполе, опубликовал на своей странице в Facebook виды центральной части столицы Приазовья. Фото были сделанные сегодня, 20 апреля.
Фотограф назвал свой альбом «Двадцатый день апреля».
Переселенец из Донецка Анатолий Спица, проживающий в Мариуполе, опубликовал на своей странице в Facebook виды центральной части столицы Приазовья. Фото были сделанные сегодня, 20 апреля.
Фотограф назвал свой альбом «Двадцатый день апреля».
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