Двадцатый день апреля: Переселенец показал весенний Мариуполь (Фото)

Переселенец из Донецка Анатолий Спица, проживающий в Мариуполе, опубликовал на своей странице в Facebook виды центральной части столицы Приазовья. Фото были сделанные сегодня, 20 апреля.

Фотограф назвал свой альбом «Двадцатый день апреля».