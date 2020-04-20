Зеленского просят восстановить автобусное и ж/д сообщение между городами Украины

Президента Украины Владимира Зеленского просят восстановить автобусное и железнодорожное сообщение между городами Украины с соблюдением всех санитарных норм. Соответствующая петиция №22/093274-еп обнародована на сайте главы государства.

«Немедленное восстановление автобусного и железнодорожного сообщения между областными центрами Украины, на второй же день, смягчение карантина с возможностью находиться в поезде 2/3 пассажиров от полного заполнения вагона с соблюдением масочного режима всеми пассажирами без исключения», – говорится в тексте петиции.

Также автор петиции предлагает запретить пускать в вагон без маски, проводить температурный скрининг пассажиров и убирать вагон каждые несколько часов.

На момент подготовки материала петиция набрала 264 голоса из 25 тыс., необходимых для ее рассмотрения. Сбор подписей завершится через 88 дней.