В Кабмине ожидают пик заболеваемости коронавирусом в начале мая

Кабинет министров Украины ожидает пика заболеваемости COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в ходе совещания подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из 7 областей.

«В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам. В правительстве сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику», – проинформировали в пресс-службе.

Дополнительно президент поблагодарил Национальную гвардию за помощь с разгрузкой самолетов, которые привозят средства защиты.

«Спасибо руководителю Нацгвардии и прошу передать нашу искреннюю благодарность всему личному составу», – сказал Владимир Зеленский.