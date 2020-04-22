Онлайн-свечи и покаяния: Настоятель собора в Мариуполе рассказал о диджитализации церкви в период карантина

Сейчас церковь лояльно относится к использованию различных цифровых технологий, и они очень помогают верующим особенно в период карантина. Такое мнение высказал настоятель Свято-Михайловского собора, расположенного в Мариуполе, протоиерей Алексий (Устименко).

Он признал, что среди верующих есть много противников таких новаций. «Среди православных людей есть много противников даже телевизор смотреть. И даже я пока жил с родителями, у нас дома не было телевизора. Отец очень строго запрещал, мы детьми бегали втихаря у соседей смотрели», – говорит протоиерей.

При этом новшество может быть как во благо, так и наоборот. «Да, нож – полезное орудие для быта, но им можно убить человека. Относительно телевиденья, интернета – аналогично. И если человек с умом подходит к электронным, цифровым технологиям – это полезно. Ведь, не нужно пересматривать сотни справочников, книг – набрал в поиск слово, и получил результат. Поэтому в сегодняшнее время – это благо, которое помогает также нам, православным людям», – считает Алексий.

Священнослужитель акцентировал, что именно период пандемии коронавируса показал, что в электронных технологиях есть благо. «Например, мы имеем возможность через трансляцию по телевидению, интернету быть вместе с церковью, вместе со священником. Что касается нашего храма, то началась пандемия – мы создали в вайбере группу для своих прихожан, где сообщаем новости, пожелания, просьбы. Эта информация быстро распространяется, поэтому это приносит большую пользу. А можно и навредить – сколько есть таких сайтов, групп, фильмов и пр. То есть для кого-то нужен контроль – и не только для детей, иногда взрослые хуже детей. Но все равно дается выбор», – пояснил он.

Сейчас появилось много онлайн-форумов, на которых священники отвечают на вопросы, а также проводят онлайн-покаяния. Алексий считает, что формат «вопрос-ответ» – полезная форма общения.

«Что касается онлайн-покаяния. В первых веках христианства, когда были еще современники Христа, тогда была форма общей исповеди: православный выходил перед прихожанами, общиной и рассказывал, что он натворил – каялся перед Богом, но в присутствии людей. Потом от такой формы отошли. Сейчас, если брать во внимание положение в период карантина наших людей и церкви, я считаю, что как исключение из правил, это допустимо. Потому, как люди мы знаем, что иногда даже молча посидеть с человеком, поделится с другом – и уже легче становится. И если человек хочет, чтобы ему стало духовно легче, то можно пообщаться со священником и по телефону, и через интернет, мессенджеры. Я считаю, что это не то чтобы нормально, но это допустимо в нынешнем контексте», – сказал протоиерей.

С началом карантина в интернете появилась услуга «свечка-онлайн»: заходите на сайт, выбираете свечку, оплачиваете ее, и за вас «физически» ставят свечу в одном из храмов. «Если это брать как исключение из правил, то, может быть, и да. Но я не совсем уверен в этом», – высказал свое отношение настоятель собора.

В наше время, в эпоху прогресса, он не считает, что атеистов стало больше. «Как по мне, они сейчас просто более проявились, стали активными. Если сравнить это с периодом советской власти, я бы не сказал, что атеистов стало больше. Мне кажется, что сейчас наоборот больше стало верующих людей. Да, они не всегда являются постоянными прихожанами. Но если смотреть соцопросы, то на вопрос – считаете ли вы себя верующим человеком – таких, по-моему, сейчас около 10%», – сказал Алексий.

При этом в Мариуполе, по мнению протоиерея, истинных верующих не так много. «Возьмем наш город Мариуполь с официальным населением 500 тыс. человек, если 1% ходит в храм – это хорошо. Да, на Пасху приходят посвятить, воду посвятить. Но не постятся, не молятся, не исповедаются, не причащаются. И если подходить с духовной стороны, то чем такой человек отличается от атеиста? Господь говорит, что вера без дел мертва есть. Если мы говорим, что только в душе верим, и больше ничего посвященного Богу не делаем, то какие тогда мы верующие? Церковь говорит о том, что если человек хотя бы раз в год не исповедается, не причащается, то он не является настоящим христианином», – отметил священнослужитель.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Маріуполь»