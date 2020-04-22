Дети уехали: В период карантина на Донетчине соцработники помогают не только одиноким пенсионерам (Видео)

В период карантина пожилые люди находятся на вынужденной самоизоляции, им предписано не покидать свои дома, т.к. эта категория граждан наиболее подвержена заражению коронавирусом.

В Мариуполе только официально одиноких пенсионеров – более 3,5 тыс. Все они состоят на учете в органах соцзащиты, их обслуживает закрепленный соцработник. Но воспользоваться помощью могут и иные пожилые люди.

Антонине Васильевне более 70-ти лет, четыре года назад умер ее муж и пенсионерка осталась одна. Раньше выходила на улицу, в период карантина квартиру совсем не покидает. «Сказали же – не выходить. Я совсем не выхожу, не езжу никуда. Ко мне 2 раза в неделю приходит соцработник – ходит в аптеку, помогает», – рассказывает женщина.

Из-за карантина и самоизоляции пожилых людей у соцработников работы прибавилось – разносят пакеты с продуктами, помогают по дому. «В связи с карантином работа нашего территориального центра изменилась. Мы работаем в более усиленном режиме, ведь сейчас люди пожилого возраста совершенно не выходят на улицу. Выполняем все их просьбы. Нагрузка, конечно, возросла», – говорит соцработник Ирина Лемешук.

Но в условиях карантина не только одинокие пенсионеры могут рассчитывать на помощь. «У нас в городе есть большое количество пожилых людей, которые остались сейчас сами в силу разных обстоятельств: дети или близкие люди уехали, живут в других городах. И вот этим людям некому помочь. И они звонят на "горячую линию" Мариупольского горсовета 15-55 и просят оказать единоразовую помощь», – поясняет Анна Камарали, директор Территориального центра социальной защиты Центрального района Мариуполя.

На единоразовую помощь могут также рассчитывать пожилые люди возрастом 65+, лица с инвалидностью и многодетные семьи, в которых 5 или более детей.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Маріуполь»