Коронавирус на Донетчине: Подтвержденных случаев – 16, вылечились – 10

В Донецкой области сохраняется число заразившихся коронавирусом – это 16 человек. Таковы данные Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации на вечер 20 апреля.

«Количество лиц с подтвержденным диагнозом 2019 – nCOV 16, из них детей – 0. (г. Мариуполь – 9, г. Бахмут – 1, г. Белозерское – 1, Дружковка – 2, г. Мирноград – 1, г. Славянск – 1, г. Константиновка – 1)», – говорится в сообщении департамента.

Количество людей с подозрением на COVID-19 (нарастающим итогом) – 146 человек, из них 24 – дети. Количество людей, госпитализированных с подозрением на коронавирус составляет 6 человек.

При этом 10 жителей Донетчины вылечились от коронавируса. Также зафиксирован 1 летальный случай.

В Донецкой области на прием заболевших и лиц с подозрением на COVID-19 действуют 4 специализированных медучреждения, рассчитанных на 315 мест.