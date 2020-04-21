Смертельное ДТП в Луганске: Легковой автомобиль сбил маму с маленьким ребенком (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как сообщает «МЧС», авария произошла 20 апреля на пересечении улиц Буденного и Королева в Луганске. Водитель легкового автомобиля Chery Amulet совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть.

В результате ДТП погибла девочка 2017 года рождения и получила травмы ее мать 1987 года рождения, которая впоследствии скончалась в больнице.

Как рассказывают очевидцы в соцсетях, удар был сильный, женщину и девочку буквально подбросило в воздух. Автомобиль после наезда на пешеходов врезался в ограждение.

На месте работали две «скорые». Луганчане уточняют, что ДТП произошло около 21:00, а также публикуют фото: