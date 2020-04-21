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Закрыты на карантин: В Донецке показали театр и кинотеатр на главной улице (Фото)

21.04.20 11:39
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка прогулялся в центре города.

У театра оперы и балета им. Соловьяненко (сейчас – «Донбасс Опера») по ул. Артема дончанин показал памятник советскому и украинскому оперному певцу Анатолию Соловьяненко, в честь которого был назван театр.

«У нас, в Донецке, его называют "Золотой мальчик"», – отметил житель Донецка.

На здании театра в 2019 году установлена мемориальная доска в честь народного артиста СССР и «ДНР» Иосифа Кобзона. Сейчас театр не работает из-за карантина, на его входной двери размещено соответствующее объявление.

Напротив находится кинотеатр имени Шевченко – Дом кино «Шевченко». Он также не работает, о чем сообщается в объявлении на двери.

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