Из-за карантина: В Мариуполе стало в 2 раза меньше доноров крови (Фото)

В Министерстве здравоохранения сообщили, что из-за карантина в Украине не хватает доноров крови. В зоне риска оказались пациенты, которые нуждаются в хирургических вмешательствах, женщины во время тяжелых родов, онкобольные, пострадавшие в результате аварий.

В Мариуполе Станция переливания крови обеспечивает кровью не только городские больницы, но и военный госпиталь.

Некоторые плановые операции в Мариуполе в связи с карантином уже отменили. И вся кровь используется в ургентных случаях. По словам медицинского директора КНП «Станция переливания крови г. Мариуполя» Анны Пономаревой, ситуация не критическая, но уже скоро может ухудшиться. «Пока на Станции переливания крови запасы, можно сказать, достаточные. Но при таком количестве доноров – сейчас идет спад и снижение на 50% – если будет экстренная чрезвычайная ситуация, донорской крови хватать не будет», – сообщила Пономарева.

Медики объясняют, что ранее могли выезжать к донорам сами, но – если желающих сдать кровь не менее 20-ти. Сейчас таких выездных бригад нет.

Оперативная медсестра медучреждения Оксана Мутовина рассказывает, что ранее доноров было около 60-ти в сутки. Сейчас их может быть меньше 20-ти. Приходят мужья рожениц, родственники больных, у которых планируется хирургическое вмешательство, а постоянных доноров стало значительно меньше.

Основная причина ситуации, которая сложилась – принятые карантинные ограничения, говорят врачи. Некоторые доноры банально не могут добраться в специализированные центры – из-за ограничений в работе общественного транспорта. В Станции переливания крови рекомендуют в таких случаях обращаться по телефону в приемное отделение, сообщать о том, что нет возможности добраться городским транспортом. В таком случае медики обратятся к городским властям с просьбой принять решение по этой категории людей, которые хотят быть донорами, но не могут приехать.

В горсовете предлагают следующее решение. Каждый донор имеет донорское удостоверение. Если возникает необходимость в период карантина сдать кровь, то нужно обратиться в Контактно-коммуникационный центр по тел.: 15-55, оставить заявку. При предъявлении удостоверения и справки, выданной Департаментом здравоохранения, будет организована поездка до Станции переливания крови.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «ТV7 Мариуполь»