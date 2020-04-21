В ОБСЕ сообщили о гибели мирной жительницы на неподконтрольной Донетчине

В неподконтрольной украинским властям Широкой Балке (относится к Горловке, Донецкая обл.) в результате обстрела погибла мирная жительница. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 20 апреля.

Наблюдатели уточняли сообщение о том, что 9 апреля 25-летняя женщина умерла от полученных осколочных ранений в Широкой Балке (34 км к северо-востоку от неподконтрольного Донецка).

16 апреля команда СММ по телефону разговаривала с женихом этой женщины, который сообщил, что 9 апреля она ходила навестить родственников, проживающих в доме в Широкой Балке. Когда он зашел за ней, он обнаружил ее без признаков жизни на полу внутри дома окровавленную и с раной вблизи левой лопатки. 2-е родственников (мужчины; один из них был ранен) сказали ему, что они все были вместе на улице, когда услышали взрыв и побежали в дом, чтобы укрыться. После еще одного взрыва возле дома, по их словам, внутрь дома попали осколки.

Жених погибшей сказал наблюдателям, что он доставил ее в больницу №2 в Горловке, где медики констатировали ее смерть.

17 апреля семья погибшей предоставила СММ документы посмертного осмотра женщины, в которых было указано, что она погибла в результате осколочных ранений в сердце.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела возле Горловки погибла девушка и ранен мужчина.