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Карантин, как образ жизни: В ВОЗ сделали заявление по коронавирусу

21.04.20 09:13
Иллюстрация из открытых источников
Иллюстрация из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что любое снятие карантинных ограничений должно быть постепенным, и если ограничения будут сняты слишком рано, произойдет новая вспышка COVID-19. Об этом пишет «Сегодня» со ссылкой на Reuters.

Как отметил региональный директор ВОЗ по странам западной части Тихого океана Такеши Касаи, жесткие карантинные меры оказались эффективны и людям следует принять новый образ жизни, до тех пор, пока пандемию не удастся полностью обуздать.

Мы должны адаптировать наши жизни и системы здравоохранения к эпидемии, заявил Касаи на онлайн-пресс-конференции.

«По крайней мере, пока не будет найдена вакцина или очень эффективное лечение, этот процесс должен стать нашей новой нормой», – сказал он.

Правительства, которые рассматривают возможность отмены карантинных ограничений, должны делать это осторожно и поэтапно и продолжать следить за эпидемической ситуацией, сказал он. По его словам, пока циркулирует коронавирус, ни одна страна не застрахована от новой вспышки заболевания.

«Люди и общество должны быть готовы к новому образу жизни», – сказал он.

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