В «ЛНР» собираются закрыть шахты, которые считают «нерентабельными»

В «ЛНР» разработали план закрытия шахт, которые в «республике» считают «нерентабельными». Об этом заявил «председатель правительства» Сергей Козлов, передают местные интернет-ресурсы.

Козлов 20 апреля анонсировал запуск «программы по реорганизации угольной отрасли», которая стартует «в ближайшее время».

«Основными задачами реорганизации будут являться, в первую очередь, выход в режим рентабельности всех угольных предприятий, это своевременная оплата работникам угольных предприятий, 3-е – это сохранение социальных гарантий для этих работников», – уверяет «председатель правительства».

В «ЛНР» также сообщают, что разработали «законопроекты», которые предусматривают «социальные гарантии для работников, высвобождающихся с угольных предприятий». Таким работникам обещают предоставить «право досрочного выхода на пенсию за 3 года до установленного законодательством срока, при этом таким работникам будет зачисляться в стаж период работы на горном предприятии; выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка».

Кроме того, в «республике» уверяют, что окажут поддержку «углеполучателям шахт, подпадающих под реорганизацию». «Категории пенсионеров, инвалидов труда, членов семей погибших или умерших работников горных предприятий будут переведены для дальнейшего обеспечения социальным углем в органы социальной защиты населения, и уже в этом году будут получать государственную дотацию на приобретение угля в размере 7,5 тыс. руб. (2,7 тыс. грн по местному курсу на 21.04.2020 – ред.)», – заявили в «ЛНР».

Там добавили, что «санатории и профилактории, закрепленные за шахтами, подпадающими под реорганизацию, продолжат работать, но будут переведены на баланс минтруда и министерства образования и науки».

Количество шахт, «подпадающих под реорганизацию», не названо.