В «ДНР» заявили, что на Пасху в церкви пошли около 80 тысяч человек

В «ДНР» в праздновании Пасхи участвовали около 80 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«19 апреля в 186 храмах, расположенных на территории 44 населенных пунктов ДНР, прошли праздничные мероприятия, посвященные светлому Христову Воскресению», – уверяют в «ДНР».

«В торжествах приняли участие около 80 тыс. граждан», – добавляют в «республике».

Напомним, в «ДНР» численность заболевших коронавирусом уже превышает количество подтвержденных случаев COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Напомним, в «ДНР» с конца марта действует «закон», которым определены суммы штрафов за невыполнение мер противодействия COVID-19. По состоянию на 4 апреля выписали штрафов на сумму свыше миллиона рублей 1 млн 27 тыс. руб. (435 тыс. грн). В соседней «ЛНР» система санкций (штрафы и «уголовная» ответственность) вводится с 21 апреля.

Также в «ДНР» завели первое «уголовное дело» на врача одной из больниц по подозрению в несоблюдении санитарных-эпидемиологических правил, что «повлекло массовое заболевание людей».