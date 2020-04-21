Пешком пересечь границу и иностранцы с просроченным паспортом: В ГПСУ дали разъяснения

Каждую ситуацию с пересечением границы иностранными гражданами, которые по каким-либо причинам находятся в Украине, в период карантина Госпогранслужба рассматривает отдельно – и по каждой принимается соответствующее решение. Об этом, а также о других важных моментах рассказал генерал-майор, заместитель директора Департамента – начальник Управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Украины Юрий Лысюк.

По его словам, все иностранные граждане, которые не нарушали норм о сроках пребывания в Украине до начала карантина, до 12 марта, не будут привлекаться к ответственности. «У людей, к примеру, 12 марта заканчивается срок и они должны были вылетать 10 числа. Но по какой-то причине – самолет не полетел, перенесли, потом карантин – никто никуда не полетел. В таких случаях тоже будем позитивно рассматривать вопрос и привлекать к ответственности не будем. Поэтому могут граждане не волноваться, на период действия карантина свободно пребывать здесь – это не будет превышением сроков», – объяснил Лысюк.

Как отметил генерал-майор, сейчас идет обработка постановления Кабмина, согласно которому иностранцы смогут выезжать из Украины после завершения карантина на протяжении 30 дней.

При этом, если у иностранца заканчивается срок действия паспорта, ему необходимо посетить посольство и поменять документ. «С просроченным паспортом пограничный контроль никто проходить не будет», – подчеркнул Лысюк.

Представитель ГПСУ также сообщил, что украинцы могут попасть домой через определенные пункты пропуска через границу, на легковых авто, автобусах, но не пешком.

А ситуации с пересечением границы иностранными гражданами, которые по каким-либо причинам находятся в Украине, регулируются в ручном режиме. «По решению главы службы решаем, пропускаем. Очень много граждан Молдовы мы пропустили транзитом – из РФ, Западной Европы, Беларуси… Мы организовывали пропуск, передавали Нацполиции, Нацполиция через всю Украину их сопровождала от одного пункта пропуска до пункта пропуска на границе с Молдовой», – сообщил он.

Юрий Лысюк также дал рекомендации украинцам, которые находятся в странах, не граничащих с Украиной – по вопросу возвращения домой. «Таких обращений много, к нам обращаются и на телефон доверия, и письма пишут. Такая проблема есть. Я советую гражданам обращаться в наши посольства за границей, где компетентно расскажут, подскажут, как действовать в такой ситуации», – сообщил он.

Напомним, с 7 апреля государственную границу Украины можно пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала ГПСУ