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В Луганске произошло ДТП с участием «скорой помощи» (Фото)

21.04.20 10:58
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с участием «скорой помощи».

Как сообщает пресс-центр «МВД ЛНР», авария приозошла 18 апреля примерно в 9:00 на пересечении ул. Советской и ул. Котельникова в Луганске.

Водитель автомобиля Mitsubishi, мужчина 1983 года рождения, не уступил дорогу спецтранспорту – «скорой помощи» с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. В результате произошло столкновение. От удара автомобиль «скорой помощи» занесло, он выехал на островок безопасности, где под колеса авто попала женщина-пешеход.

Пострадавшая была госпитализирована в лечебное учреждение с ушибами голеностопных суставов обеих ног. «По факту ДТП проводится дальнейшая проверка», – уверяют в «ЛНР».

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