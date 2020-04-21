Карантин могут продлить, но со смягчениями, – Шмыгаль

Кабинет министров Украины планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «РБК-Украина».

В частности, глава правительства привел недавно полученные Кабмином расчеты Национальной Академии наук Украины, согласно которым ожидается два пика заболеваемости.

«Это, ориентировочно, на конец апреля и между 3 и 8 мая», – отметил премьер-министр.

При этом Денис Шмыгаль добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

«Мы на заседании Кабмина, скорее всего, продлим карантин, основываясь на этих расчетах. Но планируем смягчить некоторые мероприятия в двух-трех сферах уже на этой неделе», – добавил глава правительства.