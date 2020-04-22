Центральный универмаг и тюльпаны повсюду: В соцсети показали Донецк (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке повсюду цветут тюльпаны. Фотографиями городских пейзажей на своей странице в Facebook поделился Александр Валентинович.

В частности, он побывал у реки Кальмиус, где по набережной прогуливаются и отдыхают на скамейках люди – преимущественно без масок. Также дончанин прошел по мосту через реку, побывал у ТЦ «Золотое кольцо», на улице Туполева и в иных местах.

Кроме того, Александр Валентинович продемонстрировал, как сегодня выглядит Центральный универмаг города на ул. Артема, который был открыт в 1937 году.