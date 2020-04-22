RU
Все новости

Центральный универмаг и тюльпаны повсюду: В соцсети показали Донецк (Фото)

22.04.20 09:46
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича
Фото со страницы в Facebook Александра Валентиновича

В неподконтрольном украинским властям Донецке повсюду цветут тюльпаны. Фотографиями городских пейзажей на своей странице в Facebook поделился Александр Валентинович.

В частности, он побывал у реки Кальмиус, где по набережной прогуливаются и отдыхают на скамейках люди – преимущественно без масок. Также дончанин прошел по мосту через реку, побывал у ТЦ «Золотое кольцо», на улице Туполева и в иных местах.

Кроме того, Александр Валентинович продемонстрировал, как сегодня выглядит Центральный универмаг города на ул. Артема, который был открыт в 1937 году.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк