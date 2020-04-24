Больница №3, медколледж и тюльпаны: В соцсети появились новые кадры из Донецка (Фото)

В неподконтрольный украинским властям Донецк пришла весна. Фотографиями городских пейзажей на своей странице в Facebook поделился местный житель Александр Валентинович.

В частности, он побывал в Калининском районе, снял больницу №3, полуразрушенное здание местного Дворца культуры, «Донецкий медицинский колледж». Кроме того, в кадр попал «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» и ряд других объектов.

Повсюду в Донецке – цветущие тюльпаны.

Также дончанин прошелся в центре города, где запечатлел городские пейзажи, но не с таким количеством весенних цветов. На опубликованных кадрах – ж/д вокзал, спуск к набережной, химчистка «Белый кот» и иные места.