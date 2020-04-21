Сводка из зоны ООС за 20 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 20 апреля 1 украинский военный погиб, 3-е воинов были ранены, 1 получил боевые травмы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Тарамчука – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Опытного, Песок и Гнутово – из гранатометов различных систем;
- в районе Каменки – из стрелкового оружия;
- рядом с Марьинкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:
- у поселка Шумы (Торецк) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- у Новоалександровки вел огонь снайпер.
С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 147 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись район аэропорта, окрестности поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты "Трудовская", Еленовка, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также окрестности села Сигнальное и Докучаевска на мариупольском направлении. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ДНР» также сообщают, что «накануне украинские силовики неоднократно открывали огонь в направлении поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка, в результате обстрелов повреждены 7 домостроений».
На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свое видение ситуации на линии фронта.