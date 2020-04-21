Сводка из зоны ООС за 20 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 20 апреля 1 украинский военный погиб, 3-е воинов были ранены, 1 получил боевые травмы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

у Авдеевки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Тарамчука – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Опытного, Песок и Гнутово – из гранатометов различных систем;

в районе Каменки – из стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы украинских позиций:

у поселка Шумы (Торецк) – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского – из минометов калибром 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у Новоалександровки вел огонь снайпер.

С начала текущих суток НВФ активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявляют, что «войска Киева за минувшие сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 147 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись район аэропорта, окрестности поселков Александровка, Старомихайловка, Жабичево, шахты "Трудовская", Еленовка, на горловском – район поселка шахты 6/7, а также окрестности села Сигнальное и Докучаевска на мариупольском направлении. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также сообщают, что «накануне украинские силовики неоднократно открывали огонь в направлении поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка, в результате обстрелов повреждены 7 домостроений».

На момент публикации материала в «ЛНР» не озвучили свое видение ситуации на линии фронта.