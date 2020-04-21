Коронавирус в Украине: За сутки зафиксированы 415 новых случаев заболевания

За минувшие сутки, 20 апреля, в Украине зафиксированы 415 новых случаев заболевания COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные в ходе ежедневного брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 415 человек. Из них 25 детей и 64 медработника. Были госпитализированы 126 человек. Зафиксированы 10 летальных случаев, при этом 8 пациентов, в том числе 1 ребенок, выздоровели», – сообщил глава Минздрава.

Максим Степанов также сообщил, что в целом за все время пандемии коронавирусом в Украине заболели 6125 человек. «Из них 399 детей, а также 1138 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 367 человек, а летальных случаев – 161», – отметил министр.

Глава Минздрава сообщил, что за предыдущие сутки проведены 3710 исследований методом ПЦР (полимеразной цепной реакции, – ред.). «Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 44 и Житомирской области – тоже 44», – сообщил Степанов.

Отметим, что, по данным Минздрава, по состоянию на 9:00 сегодня, 21 апреля, в Донецкой области подтверждены 16 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской – 25 случаев.