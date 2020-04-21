Минздрав выступает за продление карантина: Названа дата

Министерство здравоохранения Украины предложит правительству продлить карантин до 12 мая. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные в ходе ежедневного брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«На ближайшее заседание правительства Министерство здравоохранения будет выносить постановление о продлении действия карантина. Продлевать мы собираемся до 12 мая. Это продление вызвано нашим уровнем заболеваемости и той опасностью, которую несет коронавирусная болезнь», – сказал глава министр.

Максим Степанов также сообщил, что Минздрав предложит смягчение карантинных мер.

«Например, прогулки в парках, однако эти прогулки будут четко ограничены. Ограничены в количестве людей, относительно средств индивидуальной защиты во время прогулки. Очень четкие критерии будут определены в том постановлении. Также мы будет предлагать открытие для посещения наших музеев, библиотек, но также с четким соблюдением карантинных ограничений касаемо дистанции, средств индивидуальной защиты, термоскрининга на входе. Также мы предусматриваем еще ряд смягчений карантинных ограничений, но подчеркиваю, все они будут четко регламентированы, как именно будет возможно посещать то или иное место», – объяснил министр.

Отметим, в настоящее время карантин в Украине действует до 24 апреля.