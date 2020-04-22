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Во время карантина: Житель Донецка показал весеннюю красоту (Видео)

22.04.20 12:32
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»
Скриншот видео с YouTube-канала «Виконста»

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсетях под ником «Виконста», показал весенний город после дождя.

«Прогуляемся по городу, где я покажу весеннюю красоту, которая нас окружает каждый день, во время всемирного карантина в связи с коронавирусом. Парк кованых фигур, Белый лебедь, ул. Артема, пр. Мира», – рассказал «Виконста».

В опубликованном видео – редкие прохожие и минимум транспорта на центральных улицах города, лужи на асфальте, зеленые скверы, яркие тюльпаны и цветущие деревья.

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