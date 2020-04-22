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Пост «полиции» и таксофоны: Как выглядит площадь Ленина в Донецке (Фото)

22.04.20 15:14
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка прогулялся по площади Ленина.

Дончанин зашел на центральную городскую площадь «с тыла». Он показал установленные таксофоны, с которых можно бесплатно позвонить на номер «республиканского» оператора «Феникс».

Дончанин показал и оборудованный пост «полиции»: стул, установленный в будочке. «Вот эта будочка – раньше, конечно, такого не было – тут сидит полиция, следит за порядком. Сейчас – не сидит», – сообщил он.

Также житель Донецка продемонстрировал памятник Ленину в центре главной городской площади.

Скриншот видео YouTube

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