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Для обеззараживания воздуха в парикмахерских, офисах, больницах: В Славянске разработали рециркулятор (Фото)

21.04.20 12:13
Фото со страницы в Facebook
Фото со страницы в Facebook

В рекламно-полиграфическом центре «CMYK», что работает в Славянске под руководством Дениса Пидченко, представлена новая разработка – бактерицидный рециркулятор. Новинка представлена на странице центра в Facebook.

«Бактерицидный рециркулятор. Наша новая разработка. Позволяет кварцевать помещение в присутствии человека, животных, растений. Используется для обеззараживания воздуха в медицинских, детских, офисных помещениях, парикмахерских, спортивных, крупных жилых помещениях», – говорится в сообщении компании.

Также сообщается, что рециркулятор рассчитан на площадь до 60 кв. м, в его основе – безозоновая бактерицидная лампа мощностью 30 Вт. Корпус выполнен из металла. Мощность рециркулятора – 50 Вт.

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