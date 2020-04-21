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В ВСУ зафиксировано 39 случаев заболевания коронавирусом

21.04.20 11:13
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на сегодня, 21 апреля, в Вооруженных силах Украины зафиксировано 39 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

«На 07:00 21 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 39 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая», – сказано в сообщении.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 272 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 2 суток – 90 человек.

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