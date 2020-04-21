В Минздраве пояснили, почему на Пасху в 7 областях «не оказалось» заболевших коронавирусом

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 21 апреля, в ходе брифинга уточнил ситуацию с уменьшением роста количества пациентов с COVID-19 за 19 апреля, когда в официальную статистику заражений коронавирусом по Украине внесли только 261 новый случай, а информация из ряда областей оказалась неучтенной.

Степанов напомнил, что в предыдущей сводке Минздрава по коронавирусу в Украине были 7 областей, которые подали «нулевые» данные относительно тестирования методом ПЦР.

«Вчера (20 апреля, – ред.) у нас были 7 областей, которые подали в своей отчетности за 19 апреля "нули" касаемо исследований методом ПЦР. Мы с главным санитарным врачом Виктором Ляшко разобрались полностью в этой ситуации. Во-первых, все без исключения лаборатории по всем областям работали в обычном режиме, то есть не делали себе перерывов. Эти "нули" были связны с тем, что на Пасху много людей просто не обращались к врачам относительно проведения тестирования методом ПЦР. Также у нас не было никаких сообщений на горячую линию относительно отказа в ПЦР-тестировании. Также, у нас есть ситуация, когда, например, в Черновицкой области было сделано 48 исследований методом ПЦР, было 17 подтвержденных случаев, которые вошли в отчетность, но, к сожалению, была техническая ошибка: девушка, которая заполняла нашу форму, она поставила "нуль"», – сказал Степанов.

Глава Минздрава рассказал и о похожей ситуации в Винницкой области.

«По Винницкой области тоже был "нуль". У них были тесты, но в связи с тем, что нужно было дать отдохнуть амплификатору. Это лабораторное оборудование, которое тоже имеет определенный ресурс, и сейчас работает 24 часа в сутки. Штабом было принято решение сделать соответствующий перерыв», – сообщил Степанов.