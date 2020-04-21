Лучше б ветерану забор покрасили: В Донецке появилось новое граффити (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке появилось новое граффити. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают дончане, граффити «Молодой гвардии – Юнармии» появилось на плитах, на набережной реки Кальмиус.

Мнения дончан по поводу рисунка разделились. Одни идею одобряют. «Молодцы, красиво, хорошо, что помнят великую Победу», – пишут дончане.

Другие высказываются негативно. «Лучше бы ветерану, а-то и двум забор покрасили. Очередной подхалимаж в сторону РФ, стыдно, товарищи! Зачем вообще портить пейзаж в городе политическими агитациями? Портится вид набережной», – делятся мнениями жители Донецка.

Помимо этого, местные жители отмечают, что авторы, несмотря на распространение коронавируса в «ДНР», не придерживались дистанции во время нанесения рисунка на плиты, а также были без масок.

Напомним, в «ДНР» заявили о создании общественной организации «Военно-патриотическое движение "Молодая гвардия – Юнармия"» в апреле 2019 года.