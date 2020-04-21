COVID-19: В «ДНР» сообщили о ситуации с заболеваемостью

В «ДНР» за последние сутки под наблюдение с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 взяли 15 человек. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«По состоянию на 11:30 21 апреля в ДНР зарегистрированы 36 случаев инфекции COVID-19. Летальных случаев нет, 2 человека выздоровели. На лечении находятся 34 человека», – уверяют в «ДНР».

«За последние сутки под наблюдение взяты 15 человек, 3-е госпитализированы, 9 самоизолированы, 3-е переведены в другие учреждения. Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находятся 279 человек, 8065 человек – на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением – 8344 человека. Выписаны из отделений с полным выздоровлением от ОРВИ и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 60 человек», – добавляют в «республике».

Напомним, в «ДНР» численность заболевших коронавирусом уже превышает количество подтвержденных случаев COVID-19 на подконтрольной Украине части Донецкой области.

Напомним, в «ДНР» с конца марта действует «закон», которым определены суммы штрафов за невыполнение мер противодействия COVID-19. По состоянию на 4 апреля выписали штрафов на сумму свыше миллиона рублей 1 млн 27 тыс. руб. (435 тыс. грн). В соседней «ЛНР» система санкций (штрафы и «уголовная» ответственность) вводится с 21 апреля.

Также в «ДНР» завели первое «уголовное дело» на врача одной из больниц по подозрению в несоблюдении санитарных-эпидемиологических правил, что «повлекло массовое заболевание людей».