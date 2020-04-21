Пока дети спали: Житель прифронтовой Авдеевки до смерти забил сожительницу

Житель прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) до смерти забил сожительницу. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 19 апреля в полицию Авдеевки поступило сообщение от местной жительницы о том, что она нашла труп своей знакомой с признаками насильственной смерти.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 28-летний сожитель умершей.

«Установлено, что накануне вечером между погибшей и ее сожителем возник конфликт, в ходе которого мужчина начал наносить ей удары. Когда женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленник испугался и убежал на улицу через окно. Следует заметить, что во время "выяснения отношений" в квартире находились двое их малолетних детей, которые спали в соседней комнате», – рассказали в полиции.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.