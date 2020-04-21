На Луганщине назвали возраст заболевших коронавирусом

В Луганской области зарегистрированы 25 лабораторно подтвержденных методом ПЦР (полимеразной цепной реакции) случаев коронавируса COVID-19. Выздоровели 3 человека. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Названы и возрастные группы заболевших. «По состоянию на 21 апреля в области зарегистрированы 25 лабораторно подтвержденных методом ПЦР случаев COVID-19. Выздоровели 3 человека. Возрастная структура заболевших: 0-17 лет – 2 человека (8%); 18-29 лет – 4 человека (16%); 30-49 лет – 11 человек (44%); 50-65 лет – 2 человека (8%); 65 лет и старше – 6 человек (24%)», – сообщили в центре.

Там добавили, что проводится эпидемиологическое расследование по 103 подозрениям на вероятное заболевание коронавирусом. На стационарном лечении находятся 13 человек, лечатся амбулаторно 9 человек.

Напомним, за минувшие сутки, 20 апреля, в Украине зафиксированы 415 новых случаев заболевания COVID-19.