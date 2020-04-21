В РФ заблокировали сайт Минреинтеграции из-за новостей о сокрытии фактов COVID-19 на неподконтрольных территориях

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В ведомстве отмечают, что пока неизвестно, сайт Минреинтеграции заблокирован только на территории России или также на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса и Крыма.

«Причину блокировки сайта российская власть выбрала довольно странную, а именно – "претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе". Россию обеспокоили данные с временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации», – говорится в сообщении министерства.

В Минреинтеграции убеждены, что сокрытие реальных данных о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольных территориях – это лишь повод для блокирования сайта министерства.

«Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства по выводу их войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и тому подобное. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями еще раз подтверждает обратное», – подчеркнули в Минреинтеграции.

В ведомстве отмечают, что ситуация с сайтом Минреинтеграции – это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.