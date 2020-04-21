Борьба с COVID-19: Мэр Славянска озвучил потраченную сумму

В Славянске (Донецкая обл.) из 5,2 млн грн, выделенных на борьбу с COVID-19 на текущий момент потрачены 2,2 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 апреля, сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

«Все остальные закупки ждут заключения договоров, потому что сроки поставки, к сожалению, назначаются конец мая – начало июня», – пояснил мэр.

Вадим Лях также проинформировал о запасе средств индивидуальной защиты, имеющемся в городе.

«Если детально, то у нас на сегодняшний день сделан запас масок – 44349, респираторы – 1897, рукавички (перчатки, – ред.) – 76573, халаты – 3591, костюмы многоразовые – 168, одноразовые – 1628, бахилы – 14300, очки – 459, а также респираторы – 500. Это уже имеются в наличии», – сказал городской голова.