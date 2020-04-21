В Покровске предприниматели требовали открыть магазины на городском рынке

Сегодня, 21 апреля, в Покровске (Донецкая обл.) акцию протеста провели предприниматели. Владельцы магазинов, расположенных на городском рынке «Лазурный», требовали снова разрешить работу своих торговых точек, передает «Pokrovsk.news».

Предприниматели собрались у здания Покровского городского совета. Руководство рынка «Лазурный» подготовило письмо в адрес облгосадминистрации с просьбой разрешить снова открыть магазины с отдельными входами. Под письмом собирали подписи предпринимателей.

С двумя делегатами от митингующих встретилась исполняющая полномочия городского головы Ирина Сущенко.

Он отметила, что Покровск стал одним из немногих городов Донецкой области, где рынки до последнего времени продолжали работать. Ирина Сущенко пообещала, что когда карантин будет ослаблен и появится разрешение на открытие рынков, – предпринимателям снова позволят работать при условии соблюдения санитарных норм.

Напомним, в Покровске рынки прекратили работу 18 апреля. В целом по региону рынки были закрыты с 16 апреля на основании постановления главного государственного санитарного врача Донецкой области №3 от 15.04.2020 «О временном запрете работы рынков на период действия карантина».