В «ЛНР» жителя Алчевска посадили в тюрьму на 12 лет за «государственную измену»

В «ЛНР» жителя Алчевска «осудили» за «государственную измену» и «приговорили» к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», житель Алчевска в апреле 2016 года, находясь на подконтрольной украинским властям территории, «был завербован Службой безопасности Украины, после чего, на протяжении отрезка времени с апреля 2016 года по апрель 2019 года осуществлял шпионаж и оказание иной помощи иностранному государству и специальным службам (СБУ)».

В «республике» утверждают, что мужчина якобы передавал своему «куратору из СБУ сведения, разглашение которых могло причинить ущерб безопасности республики».

«Допрошенный в ходе судебного разбирательства подсудимый дал логичные, последовательные и объективно подтвержденные иными материалами уголовного дела и перепроверенные в суде показания, подробно излагая свои действия и роль при выполнении заданий, добытые в ходе предварительного следствия доказательства в полном объеме были положены в основу обвинительного приговора», – заявили в «ЛНР».

Там добавили, что «приговором верховного суда» мужчина признан виновным в совершении «государственной измены», ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

«Приговор вступил в законную силу. В настоящее время осужденный отбывает наказание», – сообщают в «республике».