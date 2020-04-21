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Лях прокомментировал нарушение карантина в Святогорской Лавре

21.04.20 13:57
Святогорск
Святогорск / Фото: dnews.dn.ua

Мэр Славянска (Донецкая область) Вадим Лях прокомментировал ситуацию, которая сложилась во время празднования Пасхи на территории Святогорской лавры. Напомним, там прошли богослужения с нарушением карантинных мер.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодня, 21 апреля, в ходе пресс-конференции Вадим Лях сообщил, что на территории Славянска пасхальные богослужения прошли без нарушений карантина.

«Во время Пасхального празднования нарушений на территории Славянска не выявлено. Ответственно подошли и священнослужители, и жители нашего города. Не отмечалось нарушений по несению службы как внутри храмов, так и снаружи – не было скопления людей», – сказал мэр.

Отдельно Вадим Лях остановился на ситуации в Святогорске.

«Только единственная ситуация у нас в Святогорье. Сложность заключается в том, что есть порядка 400 обитателей Лавры. Имеются ввиду и священнослужители, и проживающие в общежитии. Соответственно, полиция пропустила только порядка 50 прихожан, которые приехали на службу. Все они были в масках и проходили на пост дезинфекции, который находился при входе в Лавру. На комиссии по чрезвычайной ситуации будем рассматривать, что мы делаем дальше по этой ситуации. Потому что понимаем, в принципе, что 90% посетителей – это были жители Лавры», – прокомментировал ситуацию Вадим Лях.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области зафиксировали больше всего по Украине нарушений карантина во время пасхальных богослужений. В Луганской области богослужения в храмах прошли без нарушений.

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