На период карантина: В Украине повысили размер минимальной помощи по безработице

На период карантина повышается размер государственного минимального пособия по безработице с 650 грн до 1000 грн. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Государственного центра занятости.

«Размер выплат для лиц, которые получают минимальную помощь по безработице без учета заработной платы и страхового стажа, на период карантина повышен с 650 грн до 1000 грн. Такое увеличение предусмотрено постановлением правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы от 08.04.2020 № 217, которое вступило в силу 18 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.

Постановление применяется с начала объявления карантина, то есть с 12 марта, и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина.

Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1 тыс. грн для следующих категорий:

для людей, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имеют страховой стаж менее 6 месяцев или уволены с последнего места работы по негативным причинам (например, из-за прогулов);

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

Всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают помощь в минимальном размере (650 грн), помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

В Государственном центре занятости также напоминают, что в период карантина регистрация безработных осуществляется с первого дня подачи соответствующего заявления в центры занятости. Выплата пособия по безработице тоже назначается с первого дня регистрации.