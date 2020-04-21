Коронавирус: В Бахмуте на самоизоляции находятся 36 человек

В Бахмуте (Донецкая обл.) на самоизоляции находятся 36 человек. Новые случаи заболевания коронавирусом в городе не зарегистрированы. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

Ранее от коронавирусного заболевания излечилась 1 жительница города.

«На территории Бахмутской городской объединенной территориальной громады на самоизоляции находятся 36 жителей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что мобильная бригада городского Центра первичной медицинской помощи продолжает выезжать на отбор образцов биоматериалов для лабораторного ПЦР-исследования на коронавирус у жителей, вернувшихся из-за границы. За минувшие сутки совершены 10 выездов, с начала работы мобильных бригад (с 6 апреля) – 32 выезда.

В горсовете уточняют, что в настоящее время в лечебных учреждениях Бахмутской ОТГ есть в наличии достаточное количество экспресс-тестов для диагностики COVID-19.

Напомним, в Донецкой области, по состоянию на 21 апреля, зарегистрированы 16 случаев заболевания COVID-19.