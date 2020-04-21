Борьба с коронавирусом: Военные медики на Донбассе получили партию масок и антисептика

Военные медики в районе операции Объединенных сил (ООС) получили от командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины 50 тыс. хлопчатобумажных медицинских повязок, которые предназначены для многоразового использования. В ближайшее время ожидается поступление еще 40 тыс. таких защитных масок. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Также в распоряжение военных на Донбассе поступили 5 тыс. литров антисептика для рук и 1 тыс. литров дезинфицирующего раствора для поверхностей.

«Все эти средства будут распределены по медицинским учреждениям и воинским частям в Донецкой и Луганской областях. В целом в Объединенных силах продолжается плановое накопление имущества, предназначенного для противодействия распространению заболевания и, при необходимости, лечения больных корнавирусной инфекцией», – сообщили в пресс-центре.