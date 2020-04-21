Нужно точно сказать людям, когда и как может смягчаться карантин, – президент Зеленский

Пик заболеваемости коронавирусом ожидается в начале мая, поэтому карантин будет продлен при его возможном смягчении. Об этом сегодня, 21 апреля, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совещании по преодолению эпидемии COVID-19, передает пресс-служба главы государства.

«Нужно точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и другой бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин», – сказал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритических объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

Он также подчеркнул, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

На совещании также обсуждалось дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие 3 недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Министерство здравоохранения Украины, которое уже организовывает закупки по упрощенной процедуре.

Напомним, за минувшие сутки, 20 апреля, в Украине зафиксированы 415 новых случаев заболевания COVID-19. В целом за все время пандемии коронавирусом в стране заболели 6125 человек.