Борьба с коронавирусом: Корея выделила Украине 700 тысяч долларов помощи

Правительство Республики Корея выделило 700 тыс. долл. на поддержку Украины в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба правительства.

По его словам, средства пойдут на закупку корейских лабораторных тестов и поддержку в рамках гуманитарного реагирования ООН.

Решению о выделении помощи предшествовал разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином 10 апреля, а также встреча в министерстве иностранных дел Украины с послом Республики Корея в Украине Квон Ки-Чангом 31 марта.

«Помощь поступит по двум направлениям. 300 тыс. долл. будут предоставлены в виде партии лабораторных корейских тестов или средств на закупку таких тестов. Это не кредит, а безвозвратная гуманитарная помощь. 400 тыс. долл. Корея передаст ООН, в Объединенный фонд гуманитарной помощи Украине», – заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также выразил глубокую благодарность корейским партнерам за такую важную помощь для нашего государства.