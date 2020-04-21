В Украине вследствие карантина снизилась преступность, – Нацполиция

За период карантина уровень преступности в Украине в целом снизился, однако активизировались интернет-мошенники. Об этом заявило руководство Национальной полиции на совещании по преодолению эпидемии COVID-19 у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Представители Национальной полиции сообщили, что вследствие карантина общий уровень преступности в стране снизился. В то же время на 15% увеличилось число случаев мошенничества в Интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.

«Украинцам надо быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы аферистов нужно закрывать», – отметил президент Зеленский.