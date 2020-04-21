Долги населения больше 300 миллионов: В Мариуполе завершился отопительный сезон

В Мариуполе после пасхальных праздников завершился отопительный сезон. Из-за карантина люди значительно нарастили долги по оплате за тепло и горячую воду. Об этом рассказал директор КПП «Мариупольтеплосеть» Дмитрий Мирошниченко, сообщает «Мариупольское телевидение».

В этом году отопительный сезон в городе длился на неделю дольше, чем обычно. Отопление и горячую воду жителям почти 2 тыс. многоэтажек отключили только 20 апреля. В то же время мариупольские коммунальщики констатируют, что из-за карантина снизилась способность населения оплачивать услуги отопления.

«Ранее платежи достигали 96% от суммы начислений, сейчас это 65%. Соответственно, и долг у населения перед предприятием вырос уже почти до 380 млн грн. Мы готовы заключать договора реструктуризации, готовы идти людям навстречу, готовы какой-то определенный промежуток времени, месяц-полтора ждать, потому что еще есть запасы материалов с зимы. Но дальше будут необходимы средства предприятию для того, чтобы закупить новые материалы и проводить ремонт и подготовку», – говорит Дмитрий Мирошниченко.

Вместе с отоплением отключили и горячую воду, потому что трубы не выдержат дальнейшей нагрузки, коммуникации нуждаются в ремонте.

«Уже 21 числа мы приступим к гидравлическим испытаниям, которые необходимы для того, чтобы проверить надежность наших сетей и определить дополнительный объем ремонтов, которые необходимы для успешного старта отопительного сезона 2020 года», – отметил директор «Мариупольтеплосети».

Следующий отопительный сезон планируется начать в середине октября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Мариупольского телевидения».