«ДНР» в карантине: В Донецке показали Южный автовокзал (Фото)

В «ДНР» в период пандемии коронавируса введены ограничительные меры, но они не такие жесткие, как на подконтрольной Украине территории, передают «Донецкие новости».

Из существенных ограничений – вузы и школы перешли на дистанционное обучение, при этом детские сады продолжают работать. Как рассказывают жители Донецка, в городе всё-так же продолжают работать предприятия, магазины не закрываются. Открыты кафе и рестораны, единственное – теперь они закрываются в 18:00, а далее до наступления в 23:00 комендантского часа работают в формате доставки. Супермаркеты открыты до 21:00, их них с недавнего времени можно посещать только в защитных масках, при этом социальная дистанция в торговых залах и на кассах не соблюдается.

Людям старше 65-лет, наиболее подверженным заболеванию, предписано сидеть дома, но этот момент никто не контролирует. Существенное ограничение для пенсионеров – их лишили льгот на проезд в общественном транспорте. Если раньше старики ездили в троллейбусах, трамваях и муниципальных автобусах бесплатно, теперь нужно платить. Стоимость проезда хоть и не высока – 6 руб. (2,5 грн), но при низких местных пенсиях расходы ощутимы.

При этом общественный транспорт ходит, ограничений на число пассажиров нет. Но переполненных троллейбусов уже не встретишь, люди сами стараются реже ими пользоваться.

Сохранено и межгородское сообщение. Поэтому в Донецке продолжает работать Южный автовокзал. До карантина для местных жителей наибольшим спросом пользовались автобусные маршруты, следующие до линии разграничения, а также в Россию. Теперь же линия разграничения закрыта, в Россию тоже особо не поедешь. Поэтому Южный автовокзал стоит полупустой – на платформах нет пассажиров, из-за нерентабельности приостановили ряд межгородских маршрутов, на стоянке – тоже не так много автобусов.

Напомним, что в 2017 году АВ «Южный» в Донецке был капитально отремонтирован. В марте представили проект обновленного автовокзала, завершение работ анонсировали ко Дню города Донецка (27 августа). Но не успели. Следующий срок сдачи объекта был озвучен как – «к октябрю». В итоге, после реконструкции автовокзал открыли 29 декабря. Было увеличено количество платформ, отремонтировано здание автовокзала (на 30% расширили зал, добавили 2 кассы). Ежедневный пассажиропоток АВ «Южный» на начало 2018 года составлял 16 тыс. человек, в день осуществлялось 300 рейсов.